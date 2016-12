Nusplingen Musikverein Nusplingen macht den Abflug

Mit "A Salute From Lucerne", einer Festkomposition für das eidgenössische Musikfest 2006, begann die unterhaltsame Reise. Weiter ging es nach "Oregon", wo die Gäste zu einer abenteuerlichen Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft des nordwestlichen US-Staates starteten. Dabei durften auch Impressionen aus New York City nicht fehlen: Mit der "New York Ouverture" verbreitete sich amerikanisches Flair.

Frühling in Berlin und ein Wasserfestival in Schwedens Hauptstadt

Zurück in Europa ging es in die Bundeshauptstadt mit "Springtime in Berlin" und weiter in den Norden: "Stockholm Waterfestival" versetzte die Zuhörer regelrecht in Volksfeststimmung. Das Swingstück "Chattanooga Choo Choo", unter anderem 1941 von Glenn Miller eingespielt, widerspiegelt eine Dampflokfahrt von New York City nach Chattanooga. Die nächsten Stücke "Granada" und die "Petersburger Schlittenfahrt" rissen das Publikum ob ihrer rhythmischen Prägnanz und Eingänglichkeit mit. Eigentlich wollte sich der Musikverein "Zum Städtele hinaus" mit einem Marsch von Georg Meissner verabschieden. Doch das Publikum, darunter Bürgermeister Jörg Alisch, Pfarrer Anthony Balagari, Stammgäste aus Nellingen und Freunde des Schnupfclubs Unterbuch, ließen den Gastgeber nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne.

Es war ein gelungener Konzertabend. Einmal mehr wurde deutlich, wie sehr Dirigent Franz Dett mit seinem Feingefühl, seinem pädagogischen Geschick und seiner spürbaren Freude an der Blasmusik seine Musiker zu Höchstleistungen anspornt.

Die Gäste waren begeistert. Das ließ sich auch an der Spendenbereitschaft messen. Stolz verkündete Hans Klaiber, dass für die neuen Uniformen 20 000 Euro zusammengekommen seien.