Nusplingen. In drei integrativen Kunstprojekten haben Menschen mit Behinderung in Kooperation mit dem Künstler Wolfgang Wiebe Kreatives geschaffen. Die Kunstwerke sind vom 21. Oktober bis 18. November in der Alten Friedhofskirche Peter und Paul sonntags von 14 bis 16 Uhr zu sehen. Vernissage ist am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr.