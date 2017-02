Nusplingen (kasi). Um ein Haar hätte Jörg Alisch am "Schmotzigen" seine erste närrische Absetzung verpasst. Das hatte einen einfachen Grund. Denn der neue Schultes filmte, was das Zeug hielt, als Tannenburger und Fanfarenzug lautstark in den Amtsstuben einzogen. Deshalb vergaß er fast, die Amtsschlüssel zu übergeben. Doch keine Chance: Alisch hatte sich zu beugen, Premiere hin oder her. Schul- und Kitateam war es schließlich nicht anders ergangen. Zunftchef Richard Braun nahm den Schlüssel dementsprechend feixend an sich. Hästräger, so mahnte Braun mit erhobenem Finger, seien bis Aschermittwoch mit Hofknicks zu grüßen. Nachmittags gingen die Nusplinger einer alten Tradition nach: dem Säen des Narrensamens, das ein kleiner Umzug begleitete. Säckeweise flogen die Dinkelspelzen in die Nusplinger Gassen – die Sämannen meinten es in diesem Jahr besonders gut. In der Mörike­straße warteten die Nachbarn bei herrlichem Sonnenschein mit einer kleinen Stärkung für alle Umzugsteilnehmer.