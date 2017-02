Nusplingen. Das Marionettentheater "Kerber’s bunte Puppentruhe" gastiert am Montag, 6. Februar, ab 16 Uhr in Nusplingen im katholischen Pfarrsaal unter der Kirche. Gezeigt wird dort das Märchen "Kasperle auf Schatzsuche", ein Puppenspiel für jung und alt mit bis zu einen Meter großen Marionetten. Das Stück dauert rund 50 Minuten. Ermäßigungsscheine sind in Schulen und Kindergärten erhältlich.