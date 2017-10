Nusplingen Das Samen-Projekt hat Früchte getragen

Anfang April hatte der Jugendausschuss der Narrenzunft Tannenburg das Projekt "Vom Samen bis zum Rübengeist – wir wandeln auf den Spuren des Westerberghannes" ins Leben gerufen. Kinder und Jugendliche jeden Alters kamen einer alten Tradition der Region näher: dem Schnitzen von Rübengeistern aus Dickrüben.

Zu Beginn hatten die Kinder der Tannenburg-Zunft aus dem kleinen Samen Setzlinge gezogen, die dann Mitte Mai auf den Acker kamen. Jetzt ernteten sie die ausgewachsenen Rüben. Angesichts der mächtigen Ernte herrschte viel Freude. Voller Begeisterung zogen die Kinder eine Rübe nach der anderen – und nicht nur Rüben, auch Käfer und Spinnen bewunderten sie, und es kam sogar die eine oder andere Feldmaus zum Vorschein.

Nachdem die Rüben auf den Wagen geladen waren, ging es ab in die Zunftstube, um dort die getane Arbeit zu feiern. Mit Pizza und Getränken stärkten sich die Kinder, um danach noch ein Naturmandala zu gestalten. Dazu sammelten sie verschiedene Naturmaterialien aus der Gegend. Am Samstag, 11. November, steht dann nach alter Nusplinger Tradition das Schnitzen der geernteten Rüben an. Wie Alteingesessene berichten, war es damals üblich, am Martinstag mit Laterne oder eben mit einem selbst geschnitzten Rübengeist von Haus zu Haus zu ziehen.