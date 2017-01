Nusplingen Jede Menge Ehrungen für verdiente Mitglieder

Bei den Neuwahlen blieb alles beim Alten: Gabi Horn wird für weitere zwei Jahre den Vorsitz des Kirchenchores übernehmen. Auch Walter Beck wird weiterhin als Kassierer fungieren. Im Ausschuss wurden Maya Kordina und Johannes Horn im Amt bestätigt. Ute Dett bleibt Notenwartin. Ulrike Klaiber wurde für weitere zwei Jahre zur Kassenprüferin gewählt.

Manfred Maute hat 40 Jahre lang den Chor geführt

Danach folgten Ehrungen in Hülle und Fülle: Für 30 jährige Mitgliedschaft wurden Günther Alber, Siegfried Kessler, Hans Mattulat, Matthäus Mauch, Annemarie Mauch, Maria Mauthe, Gisela Straub, Annemarie Veeser, Elisabeth Horn und Ute Dett ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Johanna Bregenzer, Waltraud Wermke und Margit Dett dem Chor treu. Manfred Maute wurde für 40 Jahre als Chorleiter, Organist und Sänger ausgezeichnet. Seit 50 Jahren sind Agnes Kessler und Hildegard Schreiber Mitglieder des Chores. Zita Alber ist bereits seit 60 Jahren dabei. Für 70-jährige Treue zum Kirchenchor wurde Karoline Klaiber ausgezeichnet. Hans Klaiber ist nunmehr seit 75 Jahren Mitglied des Chores.

Was den Singstundenbesuch angeht, so lag der Durchschnitt der Aktiven bei 80,1 Prozent und somit höher als im Jahr 2015.

Anschließend gab Gabi Horn einige Zahlen zum Chor bekannt: 147 Mitglieder zählt der Kirchenchor, 33 davon singen aktiv. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 60 Jahren. Im letzten Programmpunkt des Abends ließ die Vorsitzende noch einige Termine verlauten: So findet am 25. März in der Pfarrkirche Maria Königin in Nusplingen ein Konzert mit dem Liederkranz Dotternhausen statt. Das Musical der Bäraspatzen ist am 13. und 14. Mai im Pfarrsaal zu sehen und hören. Udo Klaiber dankte, stellvertretend für die Vereine, dem Kirchenchor für seine Arbeit und dafür, dass sie die 200-jährige Chortradition in Nusplingen aufrechterhalten.