Nusplingen Institution bleibt Nusplingen erhalten

Aufatmen auch bei Bürgermeister Jörg Alisch, dem die Infrastruktur seiner Gemeinde sehr am Herzen liegt. "In Zeiten von Landflucht und zunehmendem Ärztemangel ist die Gefahr größer denn je, dass örtliche Infrastruktur unwiederbringlich verloren geht", betont der Rathauschef, "dazu kommt erschwerend der Online-Handel." Alisch lobt die Nusplinger für ihre loyale Treue zu den lokalen Betrieben, wenngleich die Bära-Apotheke nicht nur in der dortigen Verwaltungsgemeinschaft, sondern auch auf dem gesamten Heuberg ein Begriff sei.

"Wir fühlen uns hier gut aufgehoben", sagt ein junger Vater, der vor allem den vertrauensvollen Kontakt mit dem Nusplinger Team und den kurzen Weg in den Ortskern schätzt.

Der Kontakt zwischen der Bisinger Apothekerfamilie Ertelt und Claudia Döring kam übrigens durch einen gemeinsamen Bekannten aus der Branche zustande. Die Entscheidung der Ertelts, Nusplingen als Filialapotheke zu übernehmen – das Bäratal und die Burg Hohenzollern liegen schließlich nicht ums Eck’ – sei vergleichsweise schnell gefallen.

Das räumt Johannes Ertelt gerne ein: "Wir haben sofort viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Die Bära-Apotheke lebt vom engen persönlichen Kontakt zu ihren Kunden."

Olga Scherer, die in Jena auf dem Gebiet "Naturstoffe als mögliche Behandlungsstrategien bei Krebserkrankungen" promoviert hat, geht ihre neue Aufgabe mit Zuversicht an: "Die ersten Tage waren toll", erzählt sie, "ich freue mich auf die Nusplinger."