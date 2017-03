Nusplingen Hütte ist wieder auf Vordermann

Nusplingen. Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Nusplingen hat in ihrer Hauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr 2016 zurückgeblickt, wie der Bericht der Vorsitzenden Isolde Moser deutlich machte: Neben zahlreichen gesellschaftlichen Unternehmungen und Wanderungen standen diverse Renovierungsarbeiten im und rund um das Wanderheim "Nusplinger Hütte" auf dem Programm. Die Grillstelle haben die Mitglieder komplett neugestaltet, etliche Räume neu gestrichen und in die Jahre gekommene Utensilien ausgetauscht. Moser kündigte zudem an, dass anstelle der Nusplinger Dorfweihnacht in diesem Jahr eine weihnachtliche Veranstaltung beim Wanderheim geplant sei.