Nusplingen (ha). Der historische Bildband ist fertig und wird in Kürze gedruckt. Er umfasst knapp 400 Fotos aus den 1880er- bis in die 1960er-Jahre. Dieser soll vor der nächsten Sitzung des Nusplinger Gemeinderats am Dienstag, 21. November, im Feuerwehrhaus präsentiert werden. Die Gemeinde hat 2000 Exemplare in Auftrag gegeben. Das Werk eigne sich als Weihnachtsgeschenk, hieß es bei der Sitzung des Gremiums.