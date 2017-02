Nusplingen Förderprogramme gegen Leerstände im Ort

Neue Förderprogramme hat der Gemeinderat der Bäratalgemeinde in seiner Sitzung am Dienstag offiziell beschlossen. Zum einen möchte die Kommune, dass in lange leer stehende, noch intakte Gebäude und Wohnungen neues Leben einzieht – das erste Programm. Zuschüsse bieten künftig einen Anreiz, diese Häuser "wiederzubeleben".

Zum anderen werden all jene unterstützt, die nicht erhaltenswerte alte Häuser mit Baujahr vor 1960 abreißen lassen, um das Areal neu zu bebauen: Förderprogramm Nummer zwei.

Gekoppelt sind die gemeindlichen Zuschüsse an eine Reihe von Maßgaben. Beispielsweise dürfen, so beschloss das Gremium, mit gemeindlicher Unterstützung nur Gebäude "reaktiviert" werden, wenn sie seit mindestens fünf Jahren unverändert leer gestanden haben. Die Höhe der Fördersumme ist gedeckelt und berechnet sich anhand von Meldedaten der neuen Bewohner.