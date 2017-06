Nusplingen Farbenfrohe Kunstwerke aus der Natur

Helfer arbeiten mit beigem Quarzsand und mit Kaffeesatz

Außer mit Pflanzenblüten und frischem Grün arbeiten die fleißigen Helfer mit feinem beigen Quarzsand und Kaffeesatz, der nicht nur getrocknet ist, sondern auch sorgfältig gesiebt. Vor allem für Schriftpassagen und die Gestaltung von Gesichtern, deren Basis Vogelsand ist, benötigen die Helfer eine ruhige Hand und vor allem viel Geduld.

Gabi Horn liebt diesen kirchlichen Feiertag. Sie mag die emsige Geschäftigkeit im Pfarrsaal an den Tagen zuvor, wenn Alt und Jung zum "Zupfen" und Ausgestalten kommen oder vorbeischauen, um Blumen zu liefern. "Hier treffen sich Zwölfjährige mit 80-Jährigen und arbeiten Hand in Hand", schwärmt die aktive Mittfünfzigerin, "gibt es etwas Schöneres? Jeder darf sich einbringen, wie er kann."

Am liebsten verwenden die Bärataler Wiesenblumen, ab und zu auch Pflanzen aus den Gärten. Wichtig ist den Helfern, dass die Traditionen, die sich rund um den Fronleichnamstag ranken, am Leben erhalten bleiben. "Das ist ein Stück Kultur unserer Heimat", steht für Gabi Horn fest. Gern erinnert sich die Nusplingerin an ihre Anfangsjahre in den frühen 1990ern und an die freundliche Unterstützung, die sie aus Heinstetten in Sachen Blumenaltar erhielt. Heute bildet in Nusplingen angefeuchtetes Sägemehl die erste Schicht auf den Holzplatten – so lautete einst ein wertvoller Tipp aus der Nachbarschaft. "Es hält die Blüten schön frisch und bietet einen formstabilen Untergrund", erklärt die Fachfrau. Leuchten die Motive letztendlich in einem Meer vieler heimischer Blüten, wird das Altarbild – kleiner Geheimtipp – mit einem feinen Nebel aus Haarspray überzogen, um das Ganze zu fixieren.

Am "Herrgotts­tag" treffen sich die Helfer zu früher Morgenstunde, damit zu Gottesdienst und Prozession alles fertig ist. Dann liegt viel Arbeit hinter all den fleißigen Nusplingern – und Gabi Horn gönnt sich in aller Ruhe eine Tasse Kaffee.

In Nusplingen wird der Ortskern zusätzlich mit "Maien" geschmückt, die Häuser zieren weiß-gelbe Fahnen. Gestaltet wird der Hauptaltar auf dem Rathausvorplatz, dem "Heiraplatz". Der Weg zur Kirche ist ebenfalls mit Blumen geschmückt. Beim Gestalten hilft die Bevölkerung mit.