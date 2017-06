Nusplingen Es zieht sie zurück zu ihren Wurzeln

Mit dem Wechsel nach Balingen kommen größere Aufgaben auf die 43-Jährige zu. Bislang hatte sie die Verantwortung für 90 Schüler, in Balingen werden es rund 270 sein. Zudem ist an der Längenfeldschule eine Hector-Kinderakademie angesiedelt, eine Stiftung, die Kurse anbietet für begabte Kinder. "Es sind viele kleine Gründe gewesen, die mich zu meinem Schritt bewogen haben", sagt Diana Hofer. "So ein Wechsel ist eine Chance, für die Schule und für mich selbst. Ich bin 18 Jahre über den Lochen gefahren, jetzt freue ich mich, nicht mehr so weit pendeln zu müssen." Leicht hat sie sich die Entscheidung nicht gemacht: "Ich war gerne an der Schule in Nusplingen, aber die Herausforderung reizt, etwas Neues anzupacken, und darauf freue ich mich total." Es sei schon etwas Besonderes, die Schule zu übernehmen, die sie selbst einmal als Grundschülerin besucht habe – etwa den früheren Klassenraum zu betreten, aber auch zu sehen, dass sich "einiges verändert hat". Der neue Posten ist auch bezüglich des Standorts der Schule "attraktiv" mit dem dortigen Schulzentrum und der Nachbarschaft zu Realschule und Gymnasium: "Das ist ideal mit einem tollen Angebot und Grundschul-Förderklassen."

Bedauern über den Wegfall der Hauptschule

Diana Hofer hat in Nusplingen noch die Hauptschule in Kooperation mit Obernheim mitgestaltet. "Das war ein gutes Miteinander." Aber die Entwicklung der Schülerzahlen mit immer weniger Hauptschülern verhinderte einen Fortbestand. 2012 wurden die letzten Neuntklässler verabschiedet. "Das habe ich bedauert, dass die Hauptschule schließt, weil ich dort sehr gerne unterrichtet habe, aber wir waren eben sehr, sehr klein und die Übergabe an die Burgschule eine gute Lösung, die richtig war, denn die Kinder sind dort gut aufgehoben und bestens pädagogisch versorgt." Viel schwerer ist da Diana Hofer die Auflösung der Außenstelle in Unterdigisheim – ebenfalls im Jahr 2012 – gefallen.

Zusammen mit dem Schulträger fand sich für die Raumschaft eine gute Lösung mit der Entscheidung, den Kindergarten auf das Schulgelände zu holen und so ein kleines Bildungszentrum zu schaffen. "Das war ein positiver Höhepunkt mit flexiblen Öffnungszeiten, mit Ganztagsbetreuung und mit der Möglichkeit der Eltern, zu wählen zwischen klassischem Schulbesuch und einer Vollzeitbetreuung mit Mittagessen und Betreuungsangeboten an vier Nachmittagen." Das Einrichten eines Bildungshauses war ein weiterer Meilenstein, der zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit mit dem Kindergarten geführt hat: "Das ist durch die örtliche Nähe optimal."

Die Zeit in Nusplingen hat Hofer "geprägt", positiv für sie war vor allem das gelungene Miteinander, die Zusammenarbeit mit Vereinen, mit der Gemeinde und den Eltern. Am letzten Dienstag vor den Ferien wird es eine kleine Abschiedsfeier geben. Ihrer Schule "Ade" sagen ebenso die Viertklässler, deren Klassenlehrerin die 43-Jährige ist: "Die Kinder gehen auch, das passt gut; wir nehmen gemeinsam Abschied. Damit habe ich ein gutes Gefühl, dass meine Klasse ebenfalls die Schule verlässt, das hat es mir leichter gemacht zu wechseln." Ihre Entscheidung reifte letztendlich über einen längeren Zeitraum. "Es war eine richtig gute Zeit in Nusplingen, ich war gerne hier", bilanziert Hofer, – eine Zeit in einer kleinen Einheit, die aber immer offen war für neue Betreuungsangebote: "Die Kollegen sind diesen Weg mitgegangen." In Balingen wird sie mehr Verwaltungsaufgaben als Schulleiterin leisten müssen. Unterrichten wird sie weiterhin, ihr Lieblingsfach: Mathematik.

Für den Start in der Längenfeldschule wünscht sie sich ein "gutes Ankommen in Balingen". Um die Zukunft der Kallenbergschule hat sie keine Besorgnis: "Die Schule ist gut aufgestellt, die Schülerzahlen sind stabil und es gibt eine tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Träger."