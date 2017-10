Nusplingen Eine Reise durch die Geschichte

Nusplingen. Zu einem heimatkundlichen Vortrag über das Tal der großen Lauter, die ihren Ursprung in Offenhausen hat und nach 42 Kilometern bei Lauterach in die Donau mündet, hatte der Förderverein "Alte Friedhofskirche St. Peter und Paul" eingeladen. Referent Wolfgang Riedel, ein profunder Kenner der mittleren und westlichen Alb, ist durch seine früheren Vorträge ein gern gesehener Redner in Nusplingen.