Nusplingen Ein tiefer Blick in die Seele des Schwaben

Damit lädt der TSV erstmals zu einem "Schwäbischen Abend" ein – kein Aprilscherz. Der Grund: Die Fußballer brauchen einen neuen Rasenmäher für ihre Sportanlagen im "Brünnele". Der Erlös kommt dieser kostspieligen Anschaffung zugute.

Bei den "AcaBellas" handelt es sich um elf Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Dennoch bilden die Frauen eine feste Einheit. Seit 2001 sind sie in Sachen A-cappella-Gesang unterwegs in großen Konzerthallen und Wohnzimmerstuben – live und unplugged. Ihre Palette reicht von "Moonriver" über "Mr. Sandman" und "Fürstenfeld" bis hin zur legendären "Dancing Queen" von Abba. Die Songs blicken tief in die schwäbische Seele. Im Repertoire der sangesfreudigen Damen stehen musikalische Liebeserklärungen an Männer und an die Heimat, Songs, die einfach gut klingen, Songs mit Tiefgang, mit keckem Augenzwinkern und mit viel Humor. Chorleiterin Daria Pflumm, die schwäbische US-Amerikanerin, kann nicht nur wunderschön "Roschtbroada" sagen, sondern holt aus ihrem Ensemble stets das Beste heraus. Beim Publikum kommen dabei auch stets die Lachmuskeln zum Einsatz. Die "AcaBellas" hinterlassen Freude, wohlige Gänsehaut und das Gefühl, mehr davon zu wollen.

Karten gibt es in Nusplingen bei der Volksbank Heuberg, der Sparkasse Zollernalb und der Micro Bäckerei Horn.