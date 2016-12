Nusplingen Ein riesengroßes Herz für Kinder

Nusplingen. Damit ist Maria Horn aktuell die dienstälteste Erzieherin in St. Josef – ihre langjährige Kollegin, die einstige Leiterin der Einrichtung, Maya Kordina, ist bereits vor einiger Zeit in den Ruhestand gegangen. Wie sie hat Maria Horn die Kindergartenarbeit im Bäratal stark geprägt. "Heute holen meine Schützlinge von einst ihren eigenen Nachwuchs ab", erzählt sie mit blitzenden Augen. Manche Angewohnheiten, so lacht sie, erkenne sie am Nachwuchs durchaus wieder – das sei spannend und mitunter sehr vergnüglich.

Während sie Anekdoten aus ihrem langen Berufsleben erzählt, putzt Maria Horn zwei Kindern die Nase und bindet einem die Hausschuhe. Das ist es auch, was die Eltern in all den Jahren an ihr zu schätzen gelernt haben: "Mia", wie sie im "Kindi" liebevoll genannt wird, behält selbst im muntersten Trubel Ruhe und Überblick. Egal, wie hoch her es gerade geht. Bekannt ist sie auch für ihr handwerkliches Geschick. Die Mia, so erzählt ein kleiner Junge, könne alles wieder heil machen: "Sie hat einen sehr guten Klebstoff."

Mittlerweile ist die 59-Jährige, die seit Jahrzehnten in Unterdigisheim zu Hause ist, selbst Großmutter – eine Herzensaufgabe, die sie mit großer Freude erfüllt. Wenngleich der Ruhestand näher rückt und sie in jüngster Zeit ihr Arbeitspensum deutlich heruntergefahren hat, freut sich die Nusplingerin immer auf "ihre" Kinder: "Ich würde meinen Beruf sofort wieder ergreifen."