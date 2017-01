Nusplingen Ein Jahr voller Arbeit liegt zurück

Als markante Höhepunkte nannte er die Anschaffung neuer Uniformen für das Aktivenorchester, das gelungene Ausrichten der 42. Kreisjugendmusiktage in Nusplingen, die Sommernachtsmusik bei bestem Festwetter sowie diverse andere Aktivitäten wie das Beschaffen eines Schiffcontainers als Lagerraum. Trotz der vielen Arbeitseinsätze werde das Jahr als sehr erfolgreich in die Geschichtsbücher des Musikvereins eingehen, so das Resümee des Vorsitzenden.

In seinem Bericht als musikalischer Leiter zeigte sich Dirigent Franz Dett mit dem Erreichten ebenfalls zufrieden. Trotz der relativ geringen Probenanzahl habe der Musikverein seine musikalischen Aufgaben mit Bravour bewältigt. Das ist laut Dett nur möglich, weil das Niveau der Musiker sehr hoch sei und alle am gleichen Strang zögen. Der Musikverein Nusplingen spiele seit Jahren auf Oberstufenniveau und zähle zu den besten Kapellen in der Umgebung. Zudem freute sich der Dirigent über die wieder gestiegene Proben- und Auftrittsbeteiligung, wofür er 23 Aktive mit einem Geschenk auszeichnete.

Die finanzielle Lage des Musikvereins Nusplingen sei nach wie vor sehr solide, wenngleich Rosi Spöri der Versammlung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr ein Minus im unteren fünfstelligen Bereich vorweisen musste. Dies sei allerdings der Beschaffung der neuen Uniformen geschuldet und somit eine Investition in die Zukunft des Vereins.