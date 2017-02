Nusplingen Ein Funkenfeuer, grad so wie auf dem Seenachtsfest

"Make Nusplingen great again" – der Nusplinger Rathaus-Trump, Kenny Staiger, rief für seine Umtriebe als potenzieller "Lochenfahrer" sogar die Weltpresse zu Hilfe, die sogleich und mit veritablen Rundungen in "Satz und Klick" berichtete. Seinen Erfolg feierte Nuspilo-Donald stilecht mit einer stattlichen Schar blondierter Cheerleaderinnen. Chapeau für so viel Einfallsreichtum – so funktioniert Fasnet!

Auch die klassischen Programmpunkte wie die Brauchtumsvorführung, die Gardetänze und der Teufelstanz – mit Pyro-Effekten – erhielten viel Beifall. Jürgen und Rösle, die beiden neuen Conférenciers Chris Klaiber und Jonas Ganz, machten ihre Sache bestens, überbrückten Programmpausen geschickt und animierten zum Klatschen. Die beiden trugen nebenbei den einen oder anderen Ehezwist öffentlich aus, sehr zur Freude des Publikums.

Aus dem häuslichen Nähkästchen plauderte Elvira Mattes, die für ihr Leben gern Mehl anschwitzt oder Nudeln erschrickt. Ihr Leid mit der Figur beklagten drei andere Grazien, Nadine Sisto, Linda Butz und Sarah Decker. Im Fitness-Studio ging es um Alkoholübungen beim täglichen Yoga, "sparsam behirnte" Männer, und die Erkenntnis, dass sich freitägliche Arztbesuche immer lohnen: "Dann muaß i nemme kocha."