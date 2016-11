Die Feier der Firmung in Nusplingen war Abschluss und Höhepunkt der Firmvorbereitung. Ausgehend vom Evangelium, in dem ein Schriftgelehrter verächtlich auf einen Zöllner herabschaut, ermutigte Domkapitular Scharfenecker die Jugendlichen, sich nicht mit anderen zu vergleichen. "Vor Gott muss ich nicht perfekt, cool oder stark sein, Gott will mich durch seinen Geist stark machen – zum Einsatz für andere", sagte Scharfenecker. Foto: Holl