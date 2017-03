Nusplingen Die Zukunft mit neuen Projekten gestalten

Als Ziele für 2017 nannte Braun die Neuanlage einer Grillstelle bei der Zunftstube sowie die Erneuerung der Palisaden im Eingangsbereich. Außerdem will sich die Zunft aktiv um altes Bildmaterial und Schriftstücke bemühen, um so die Anfänge der Fasnacht in der Heuberggemeinde zu dokumentieren.

Zunftschreiberin Ellen Sauter berichtete über die Sitzungen und stellte das geplante Projekt "neue Fasnachtsbändel" vor, das sich derzeit in der Planungsphase befindet.

Doris Weigelt hatte als Zunftkassiererin danach die erfreuliche Aufgabe, einen Kassenbericht mit einem positiven Abschluss zu überbringen. Die Jugendleiterinnen Rebecca Weigelt und Kathrin Grieble berichteten über die geleisteten Aktivitäten des Nusplinger Narrensamens.