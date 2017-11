Zur Chronologie der Jahrgangstreffen, Wanderungen, Feste und Ausflüge hat der Jahrgang 1960 aus Nusplingen ein weiteres Mosaikstück hinzugefügt. Mit mehr als 30 Teilnehmern besuchte die Gruppe die oberschwäbische Stadt Bad Wurzach, genoss dort in einem Lokal ein Weißwurst-Frühstück und durchwanderte anschließend das Wurzacher Ried. Nach Schlossbesuch und Stadtbummel erfreuten sich die Jahrgänger an den nahezu gleichalten Wohnmobilen im Hymer-Museum, bevor sie in einem Hofgut einen geselligen Abschluss feierten. Foto: Braun