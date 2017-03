Nusplingen Die verlässliche Arbeit mit den Sprösslingen hat ihren monetären Preis

In der Sitzung des Nusplinger Gemeinderats bildete die Diskussion über den Kita-Bericht einen Schwerpunkt. Der Personalbedarf liegt künftig um 20 Prozentpunkte höher als bisher: bei 900 Prozent, was neun Vollstellen entspricht. "Wenn finanziell schlechtere Jahre kommen, ist die Betreuung in der jetzigen Form sicher nicht mehr bezahlbar", das steht für Kämmerer Hans Hager fest. Deshalb kündigte die Verwaltung an, sich gemeinsam mit der Kirchengemeinde Gedanken über eine deutliche Anhebung der Elternbeiträge zu machen. Ein Knackpunkt der Diskussion ist die Frage, wann ein Krippenkind in eine altersgemischte Gruppe wechseln darf. Die Empfehlungen der Dachverbände, so rechnet die Verwaltung, werden voraussichtlich im April oder im Mai vorliegen.

Die Nusplinger Kita beherbergt vier Gruppen; eine davon ist die Krippe. Generell stehen 85 Plätze zur Verfügung, 79 sind belegt.

Ein dickes Lob für die Arbeit des Erzieherinnen-Teams gab es von Gemeinderätin Angela Mauch: "Mich macht es stolz zu sehen, dass sich unser tolles Angebot in der ganzen Region herumgesprochen hat." Die rege Nachfrage auswärtiger Eltern nach Plätzen untermauere dies.