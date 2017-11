Nusplingen Die Umweltexpertin ist zufrieden

Nusplingen. Die Aktiven des Fanfarenzugs Nusplingen hatten einen Arbeitseinsatz in der Wacholderheide im Gewann Steinbruchau. In dem sehr steilen und zum Teil unwegsamen Gelände entlang der Verbindungsstraße von Nusplingen in Richtung Obernheim waren die Naturtonmusiker entlang der Vorgaben der Naturschutzbehörde Zollernalb für die heimische Natur im Einsatz. Es galt in erster Linie, den biologisch wertvollen Hang von allerlei Unrat zu säubern, um so dem Pflanzenvorkommen innerhalb des "Steinbruchaus" die Möglichkeit zu bieten, sich weiter zu festigen oder sich auszubreiten.