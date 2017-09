Nusplingen Die Partnergemeinde zeigt sich gastfreundlich

Höhepunkt war eine zehn Meter hohe Schleuse. Beim anschließenden Grillabend mit den Fußballern aus Ujazd kam man ins Gespräch. "Es sind nur noch die höheren Löhne, die die überwiegend jungen Schlesier dazu bewegen, nach Deutschland zum Arbeiten zu kommen", erzählt Alisch: "Bei einer annähernden Vollbeschäftigung ist es für örtliche Handwerksbetriebe zwischenzeitlich nicht mehr möglich, den Fachkräftebedarf abzudecken. Der wirtschaftliche Aufschwung wird durch massive Investitionen der EU in die örtliche Infrastruktur abgesichert und angekurbelt."

Am Sonntag folgte das große Erntedankfest mit Festumzug, Erntekronenprämierung und anschließendem Programm im Festzelt. Bereits am Vormittag hatte die Nusplinger Kicker in einem Freundschaftsspiel im Elfmeterschießen die Heimmannschaft besiegt. Nach zweimal 35 Minuten stand es 3:3-Unentschieden. Nach der Verabschiedung von den Gastgebern folgte am Montag die Rückreise.