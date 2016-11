Nusplingen Die Landwirte plagen Zukunftssorgen

Doch die größte Solidarität untereinander reicht nicht aus, wenn die Einnahmen derart spärlich fließen – die Milchkrise setzt der Familie zu. "Wir haben Rücklagen", sagt Martin Mauch, "zum Glück. Aber wie paradox ist es, für die tägliche Arbeit ans Sparschwein zu müssen?" – "Wenn keine besseren Zeiten kommen", sagt seine Frau, müsse man "den Gedanken vom Aufhören zulassen". Umso trauriger, weil Mauchs – lange vor der stabilen Lage am Markt 2013/2014 – ihren Betrieb komplett umgestellt haben. Die Kühe sind in einem komfortablen Laufstall untergebracht, gemolken wird mit einem hochmodernen digitalisierten System. Dabei steht das Tierwohl über allem: Die Kühe erhalten Futter von eigenen Anbauflächen, eine gesunde Mischung aus Grün und Getreide. "Wir tun alles für unsere Tiere", spricht Martin Mauch seiner Familie aus der Seele, "aber wir Bauern dürfen nicht auf der Strecke bleiben, zumal wir genfrei produzieren müssen und einem Streikverbot unterliegen." Alle gönnen es den Verbrauchern, für Milch im Laden weniger bezahlen zu müssen: "Aber uns bricht es das Herz zu sehen, wie wenig wertig unser Produkt ist."

"Mit 35 Cent wäre die Lage ordentlich"

Aktuell ist der Einkaufspreis in den Geschäften wieder gestiegen. Nach dem "Milchgipfel" beruhigt die Politik die gebeutelten Landwirte unter anderem mit Steuerermäßigungen und günstigen Krediten – für Gerd Mengis sind Schulden grundsätzlich kein adäquates Mittel, um der Krise Herr zu werden. Er hofft weiterhin auf höhere Auszahlungspreise. "Mit 35 Cent", pflichtet ihm sein Schwiegervater bei, "wäre die Lage einigermaßen ordentlich."

Im Augenblick besteht weltweit ein großes Überangebot an Milch. Parallel dazu sinkt die Nachfrage in China und den Golfstaaten; in Russland besteht ein Einfuhrverbot für europäische Agrarprodukte. Weil die Milchpreise in den Jahren 2013 und 2014 sehr stabil waren, haben viele Landwirte ihre Betriebe erweitert. Zum 1. April 2015 ist die europaweite Milchquote abgeschafft worden – mit eine Ursache für das derzeitige Milch-Überangebot am Weltmarkt. Die Europäische Gemeinschaft hatte diese Quote 1984 eingeführt, um die damalige starke Überproduktion – bekannt als "Milchseen" und "Butterberge" – herunterzufahren. Experten hoffen aktuell, dass der Markt sich aus eigener Kraft wieder ins Lot bringt. Dann profitieren die Milchbauern von höheren Auszahlungspreisen pro Liter, die sie von den Molkereien bekommen.

Es dürften jedoch viele Monate ins Land ziehen, bis sich die Landwirte von der derzeitigen Lage erholt haben. Zumal die Discounter die Milchverkaufspreise der Konkurrenz ebenfalls im Auge haben und entsprechend angleichen.