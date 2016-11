Nusplingen Die Festhalle wird zum Abflugterminal

Zunächst spielt die Jugendkapelle "Voyage with the VOC", "Mc Arthur Park" und "Crocodile Rock". Dann führt das Aktivenorchester "A Salute from Lucerne" auf, eine Festkomposition für das eidgenössische Musikfest 2006 in Luzern. Im Stück "Oregon" nehmen die Musiker das Punlikum mit auf eine abenteuerliche Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft des nordwestlichen Staates von Amerikas.

Vom Frühling in Berlin zu den Wasserfestspielen ins nordische Stockholm

"New York Ouverture" bringt musikalische Impressionen aus der beeindruckenden Stadt New York. In "Springtime in Berlin" beschreibt der Komponist die Stadt Berlin um die Jahrtausendwende im übertragenen Sinne als Aufbruch und Neuanfang. "Stockholm Waterfestival" schildert die Wasserfestspiele der schwedischen Hauptstadt, ein Volksfest, auf dem überall Musik, vor allem aber Pop und Jazz, zu hören ist.

Das Swingstück "Chattanooga Choo Choo", unter anderem 1941 von Glenn Miller eingespielt, spiegelt die Dampflokfahrt von New York nach Chattanooga wider, und "Granada" ein bekanntes Musikstück aus Spanien, wird bis heute von vielen Gesangstenören weltweit präsentiert.

Die "Petersburger Schlittenfahrt" ist ein Salonstück aus dem Jahre 1886, das von rhythmischer Prägnanz und Eingängigkeit zeugt. "Zum Städtel hinaus" wurde 1908 von Georg Meissner (1873 bis 1948) komponiert und war Gebrauchsmarsch der deutschen Seebataillone zur Kaiserzeit.