Nusplingen Der Spaß steht im Vordergund

Insgesamt fanden sich zehn Kinder ein und spielten um die Plätze. Indes stand nicht das Ergebnis der Teilnehmer im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung und am Tischtennisspiel. Die Jugendspieler des TSV Nusplingen gaben den Anfängern viele Tipps und standen ihnen während der Spiele hilfreich zur Seite. Zudem übernahmen sie die Funktion der Schiedsrichter und achteten darauf, dass alles regelkonform ablief. Den Gesamtsieg bei den Jungen sicherte sich am Ende Jonas Seltmann, während die Konkurrenz der Mädchen Vanessa Sorich gewann.

In den kommenden Wochen veranstaltet der TSV Nusplingen jeweils montags um 17.15 Uhr einen Anfängerkurs für Kinder, die das Tischtennisspiel lernen wollen. Interessierte können mit Sportkleidung in der Nusplinger Halle vorbeikommen. Schläger und Spielgeräte stellt der TSV Nusplingen.