Nusplingen Der Hardt hat Jahrhunderte alte Geschichte

Nach der Einführung durch den Vorsitzenden des Fördervereins, Udo Klaiber, befasste sich Roland Steidle intensiv mit der Geschichte der Siedlungen, Flurformen und der Landwirtschaft des Hardts. Das oder die Hardt war nach seinen Worten in früherer Zeit ein selbstständiger Teil der Hohen Schwabenalb und wird spätestens seit der Gründung des Truppenübungsplatzes Heuberg immer öfters fälschlicherweise auch als Heuberg bezeichnet. So taucht der historische Name Hardt meistens nur noch im regionalen Sprachgebrauch auf oder benennt Teile, die zur Naherholung erschlossen sind.

Im Geiste wanderte Steidle auf alten Verbindungswegen, die seit Jahrhunderten über das Hart führten und nicht nur die großen Ansiedlungen wie Stetten am kalten Markt, Meßstetten und Ebingen verbanden. Er wies mannigfache Veränderungen im Siedlungsgefüge der Ortschaften sowie deren oft wechselnde politische Zugehörigkeit nach.

Wasser als Voraussetzung für erfolgreiche Siedlungstätigkeit