Nusplingen Das gemeinsame Singen macht ihnen Spaß

In seinem Jahresbericht erinnerte der Vorsitzende Toni Ritter daran, dass sich die 30 Sänger des Chores in 44 Singstunden mit einem Probendurchschnitt von nahezu 80 Prozent auf die acht Auftritte vorbereitet hätten. Als erwähnenswert wies Toni Ritter auf das Konzert beim Liederkranz Denkingen, auf das Bezirkskirchenkonzert in Laufen mit den Chören aus Tieringen, Pfeffingen und Laufen sowie die Gestaltung des Festgottesdienstes am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Nusplinger Pfarrkirche hin.

Das Weinfest in der Festhalle sei zweifellos ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Von Anfang an habe, wie Ritter in Erinnerung rief, nach den gelungenen Auftritten des Gesamtchores und des Kleinen Chores in der Halle eine tolle Atmosphäre geherrscht, die dann noch mit den elf Mädels der Gruppe "Acabellas" einen Höhepunkt erreicht habe. Der Vorsitzende berichtete auch über Aktivitäten des Vereins in geselliger Hinsicht, wie beispielsweise Wanderungen, Stadtbesichtigungen und die Teilnahme an Fastnachtsumzügen.

Chorleiter Josef Vinskis bewertete das Jahr 2016 aus musikalischer Sicht als ein gutes Jahr. Der MGV Nusplingen befinde sich auf dem richtigen Wege zu einem modernen Chor und könne so hoffentlich auch wieder neue Sänger zum Einstieg motivieren.