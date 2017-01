Nusplingen Dank für die langjährige Treue

Die BVBW-Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Marcel Buhl, Kathrin Grieble und Tobias Wizemann. Die BVBW-Ehrennadel in Silber für 30-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Nicole Haag und die BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Dieter Wäschle und Jakob Wäschle. Eine BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Walter Klaiber.

Auch fördernde Mitglieder wurden geehrt: Die BVBW-Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Sabrina Behnke, Josef Braun, Martin Gayr, Tobias Haßdenteufel, Friedrich Staiger und Jörg Ziegler. Die BVBW-Ehrennadel in Silber für 30 Jahre Mitgliedschaft bekamen Ellen Braun, Anita Haug, Elisabeth Horn, Mathäus Mauch, Carmen Scheer, Ilka Schäfer sowie Werner Veeser.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ingeborg Butz, Karin Dett, Karin Gruber, Willi Haag junior, Ludwig Kaiser, Helmut Seeger sowie Ingrid Mengis eine MVN-Urkunde.