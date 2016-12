Nusplingen Christbäume für guten Zweck

Dabei wurden wiederum nur regional geschlagene Bäume angeboten und keine billige Importware aus Osteuropa. Neben Nordmanntannen durfte die Kundschaft zwischen Rotfichten und Blaufichten verschiedener Größen wählen. Neben dem Verkauf der Bäume konnten sich die Besucher auch kulinarisch auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmen. Bei Glühwein, Punsch, Waffeln und warmen Würsten war der Christbaummarkt auch gesellschaftlich reizvoll.

Als Serviceleistung boten die Veranstalter ihren Kunden erneut eine kostenlose Auslieferung der Bäume bis vor die Haustüre an.

Bereits im Vorfeld hatten die Mitglieder des Fanfarenzugs entschieden, dass pro verkauftem Baum eine Spende von zwei Euro an die Kindernachsorgeklinik in Tannheim gehen wird. Diese Spende werden die Nusplinger Musiker am kommenden Samstag persönlich in Tannheim übergeben. Sie wollen den kranken Kindern und ihren Familien die Adventszeit noch mit einem musikalischen Ständchen verschönern.