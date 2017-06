Nusplingen Biber nagt: Baum stürzt auf Leitung

Nusplingen (hol). Den Baum hatte laut Ulrich Stark, zuständig für den Bereich Kommunikation und Politik bei der Netze BW GmbH, ganz offensichtlich ein Biber gefällt, der in dem Bereich beheimatet ist. Der folgende Kurzschluss führte zum Stromausfall vor allem in Nusplingen selbst, in Ober- und Unterdigisheim, zudem im Wasserwerk Hammer sowie in einem Aussiedlerhof an der Bära.

Dem Bereitschaftsdienst der Netze BW sei es gelungen, durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Netzleitstelle in Ravensburg die Versorgung ab 18.30 Uhr wieder aufzubauen. "Fünf Minuten nach halb sieben Uhr waren alle Anschlüsse wieder am Netz", betont Stark.

Der Baum selbst musste allerdings am Abend noch von einem Monteurteam der Netze BW herausgesägt werden. Die drei Leiterseile seien so stark beschädigt, dass sie im Laufe des Mittwochs ausgetauscht worden seien. So lange blieb der gesamte Abschnitt zwischen der Kläranlage und Heckental freigeschaltet.