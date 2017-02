Nusplingen Beste Noten für die Nusplinger Schulangebote

Sechs Grundschullehrerinnen unterrichten die Kinder; eine Lehrkraft aus dem Bereich der Sonderpädagogik und zwei Lernbegleiterinnen in Klasse eins komplettieren das Kollegium. Ein Kind werde in Nusplingen inklusiv unterrichtet, so die Rektorin. Damit setze die Schule die Arbeit des Kindergartens fort, der seit einiger Zeit ebenfalls inklusiv arbeite.

Überhaupt kooperieren Kindertagesstätte und Schule in Nusplingen bestens, daran ließ die Rektorin keinen Zweifel: "Unser gemeinsames Bildungshaus führt die Kita-Kinder behutsam an die Schule heran, unerheblich ob mit Vorleseangeboten, Zahlenspielen oder Experimenten."

Generell sei die Versorgung mit Lehrerstunden gut. Früh- und Hausaufgabenbetreuung und das gemeinsame Mittagessen in der Kita-Cafeteria sind Nusplinger Angebote, denen Diana Hofer beste Noten erteilt. Sie nannte eine beeindruckende Zahl: Von September 2016 bis Januar 2017 wurden rund 750 Mittagessen an Schulkinder ausgegeben. Die meisten der Mädchen und Jungen essen an den Tagen mit Mittagsunterricht, also dienstags und donnerstags, in der Schule. Die Kallenberg­schule besitzt einen Chor und eine PC-AG; ferner betreibt sie – in Kooperation mit dem TC Nusplingen – eine Tennis-AG.