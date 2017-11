Nusplingen Benjamin Schreijäck holt sich den ersten Wanderpokal

Nach der Begrüßung der 14 Teilnehmer wurde eine kleine Einweisung in die wichtigsten Turnierregeln wie "berührt, geführt" und das Spielen mit einer Schachuhr gegeben.

Im Folgenden startete das Turnier mit fünf Runden und 20 Minuten Bedenkzeit pro Partie. Das Turnier verlief im Schweizer-Modus – die erste Runde wird gesetzt oder gelost; nach jeder Runde wird der Zwischenstand bestimmt, und in den folgenden Runden spielt stets der Führende gegen den Zweitplatzierten, der Dritte gegen den Vierten und so weiter –, wodurch es zu relativ ausgeglichenen Partien kam.

Von Beginn an etablierte sich ein Spitzenquintett. In der vierten Runde kam es zur Partie um den vermeintlichen Turniersieg, die Matthias Lorch sensationell mit einem "erstickten Matt" gewann. Dieser wurde aber in der letzten Runde noch von Xaver Kleiner und Benjamin Schreijäck abgefangen. Alle drei hatten dieselbe Punktzahl: 4,0 Punkte, sodass die Buchholzwertung für die Entscheidung sorgen musste. Die Buchholzzahl ergibt sich aus den erspielten Punkten der Gegner und soll somit ein Indikator dafür sein, wie schwierig die Punkte erkämpft wurden. Dabei hatte Benjamin Schreijäck – 14,5 Buchholz – die Nase vorn, sodass man ihm als erstem Sieger des Schach-Jedermannsturniers gratulierte. Ihm folgten Xaver Kleiner – 13,5 Buchholz – und Matthias Lorch mit dem gleichen Wert: Xaver Kleiner gewann das direkte Duell gegen Matthias Lorch im letzten Spiel.