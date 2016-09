Nusplingen Auf dem Martinsweg

Nusplingen. Das Jahr 2016 wird in der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Martinsjahr im Gedenken an das Geburtsjahr des heiligen Martin von Tours vor 1700 Jahren gefeiert. Mit zahlreichen Veranstaltungen würdigen die Christen in der Diözese ihren Heiligen – auch die Martinuspilger im Dekanat Balingen, die sich am Montag, 3. Oktober, zum zehnten Mal auf den Weg machen, um den Spuren des Diözesanpatrons zu folgen.