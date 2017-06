Nusplingen Auf "Bergdoktorrunde" unterwegs

Zunächst ging es Richtung Schliersee, wo die Teilnehmer bei Sonnenschein und 30 Grad am See spazieren gingen oder es sich im Café gut gehen ließen. Anschließend besuchte die Gruppe das Kaiserschmarrenfest in Ellmau, das den Heubergern sehr gut gefiel. Der Tag endete mit einem mit einem Vier-Gänge-Menü und gemütlichen Beisammensein. Am Pfingstsonntag besuchten die Nusplinger einen Gottesdienst in Going am Wilden Kaiser.

Danach begab sich ein Großteil der Gruppe bei strömendem Regen auf eine Wanderung, die auch unter dem Namen "Bergdoktorrunde" bekannt ist. Der Rest der Reisenden fuhr mit der Gondel zum Frühschoppen auf den Hartkaiser. Der Tag wurde mit einem Grillabend und Hüttenmusik in geselliger Runde beendet. Auf der Rückfahrt besichtige die Gruppe die ältesten Stadt Tirols, Rattenberg und am Tegernsee. Erika und Roland Kleiner hatten die Ausfahrt organisiert.