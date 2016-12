Nusplingen Applaus ist Lohn für die Arbeit

Neben den Nusplinger Alphornbläsern, die neben einem Auftritt auch zwei Stücke zusammen mit dem Sängerbund Ruit zum Besten gaben, traten außer dem veranstaltenden Sängerbund der Kinderchor "Regenbogen" sowie das Flötenensemble "Da Capo" aus Ostfildern auf und überzeugten die Zuhörer mit adventlichen und weihnachtlichen Klängen.

Am Nachmittag war das Nusplinger Sextett in Richtung Stuttgart gestartet, um die Stücke erstmals zusammen mit dem Sängerbund ­Ruit zu proben, was sich dann auch als erfolgreich erwies.

Der lang anhaltende Applaus der Besucher am Ende der Auftritte war dann der Lohn für die anstrengenden Probearbeiten der Musiker im Vorfeld der Veranstaltung.