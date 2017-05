Nusplingen Angela Mauch: In Sachen Hangrutsch sind wir gebrannte Kinder

Die Maßnahme, die bis vor kurzem noch abhängig war von Zuschüssen, startet 2018; im Herbst werden die Arbeiten ausgeschrieben. Laut Verwaltung müssen sowohl Straßenoberfläche als auch Abwasserkanäle und Wasserleitungen saniert werden. Vor allem die rund 50 Jahre alten Abwasserrohre sind löchrig oder beschädigt durch hartnäckige Wurzeln. Das zeigte die kleine Bilderschau von Sina Kiesel vom Böblinger Ingenieurbüro Mayer. Das hatten die Nusplinger um Rat gebeten. Aufgrund örtlicher Bedingungen – daraus machte Bürgermeister Jörg Alisch kein Hehl – sei die Maßnahme "sehr kritisch". Die Gründe: Hangwasser und ein komplizierter Untergrund. Bezüglich der klassischen Sanierungsvariante, der Erneuerung der Leitungen mittels Bagger und Tiefbau, hatte die Verwaltung Bauchweh: Grabe man zu tief, bestehe die Gefahr eines Hangrutsches. Deshalb brachte die Rathausspitze eine weitere Variante ins Spiel: die Sanierung von innen, die ohne Baggerarbeiten auskommt. Es sei denn, die Arbeiten gestalten sich stellenweise verzwickt, so dass ein Blick in die Tiefe doch noch nötig wäre. Bei der anvisierten Variante werden die Rohre mit so genannten "Schlauchlinern" ausgekleidet, was laut Kiesel unproblematisch funktioniert. Nach dem Einlegen härte UV-Licht das Material aus. Die Verfahrensweise punkte durch schnellen Fortgang: "Oft bekommen Anwohner gar nicht mit, dass die Kanäle saniert worden sind." Sina Kiesel hatte sogar Anschauungsmaterial dabei. Die Innensanierung fällt laut Michael Mayer, Mitinhaber des Büros, mit 850 000 Euro zudem wesentlich günstiger aus als die klassische offene Sanierung mit Bagger – ein weiterer Vorteil. Hier stehen gemäß Mayer grob kalkulierte Kosten von 1,1 Millionen Euro im Raum. Dabei noch nicht berücksichtigt: Ausgaben für das Sichern des Hangs. Nach alledem plädierte die Verwaltung klar für die Innensanierung, die Räte stimmte einmütig zu. Dies betrifft vor allem die rund 3,40 Meter tief liegenden Abwasserrohre.

Sollten Grabungsarbeiten nötig werden, wäre das laut Rainer Mänder "kein Beinbruch", da die Rohre lediglich 1,40 Meter tief liegen. Mänder unterstützt die Gemeinde regelmäßig bei der Abwicklung solcher Projekte. Zudem wollen die Beteiligten geologischen Rat einholen, sollten solche Grabungsarbeiten nötig werden. Angela Mauch betonte: "In Sachen Hangrutsch sind wir gebrannte Kinder."