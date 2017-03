Nusplingen An der Ausbildung will der Verein nicht sparen

Dennoch hatte sich der Hauptausschuss nach reiflicher Überlegung entschieden, der Hauptversammlung die Erhöhung einzelner Beitragsgruppen vorzuschlagen. Die Kosten, den TSV am Laufen zu halten, begründete der Vereinschef, stiegen von Jahr zu Jahr. Außerdem investiere der Verein hohe Summen in die Ausbildung von Trainer und Betreuern sowie in den guten Zustand seiner Sport- und Liftanlage. Beispielsweise benötigen in diesem Jahr die Fußballer einen neuen Rasenmäher.

Wie engagiert die vier Abteilungen solche Anschaffungen mittragen, zeigt laut Schlude die Tatsache, dass die Kicker am Samstag, 1. April, einen "Schwäbischen Abend" mit den "AcaBellas" veranstalten. Außerdem reisen die Fußballer Anfang September nach Ujazd zum Erntedankfest. Gegen die Kicker der polnischen Partnergemeinde werden die TSV-Aktiven ein Länderspiel bestreiten und die Gemeinde Nusplingen vertreten.

Die Spartenleiter Artur Muschalek im Fußball, Willi Braun für Ski, Hans-Dieter Reiser für Tischtennis und Hans Braun für Turnen berichteten aus ihren Abteilungen, genauso die Fußball- und Tischtennis-Jugendleiter Andreas Mauch und Jörg Ritter. Alle Berichte spiegelten das rege Vereinsleben sowie respektable Ergebnisse wider.

"Ihrem Verein geht es gut", lobte denn auch Hendrik Rohm, der Vorsitzende des Sportkreises. Sorgenkind – daran ließ allerdings Sportheim-Geschäftsführer Heiko Mattulat keinen Zweifel – bleibt das Sportheim. Das Interesse der Mitglieder, ihr Heim mit Leben zu füllen, lasse spürbar nach. Mattulat rief den TSV zur Solidarität mit seinem sportlichen Zuhause auf.