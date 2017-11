Nachdem die Jüngsten der Narrenzunft Tannenburg die Saat, Pflege und Ernte der Rüben das ganze Jahr über begleitet hatten, stand am Samstag die Vollendung und Belohnung für all die Mühen bevor. Im Keller der Zunftstube wurden aus den Runkelrüben schaurige Gesichter geschnitzt – ganz nach alter Tradition. Zur Freude der Jugendleiterinnen Rebecca Weigelt und Kathrin Grieble haben sich viele Kinder eingefunden, um diesen alten Brauch zu pflegen. Der Narrennachwuchs hatte eine Menge Spaß bei der Arbeit, und es gab eine Vielzahl geschnitzter Rübenunikate zu bestaunen. Im Anschluss an die getane Arbeit ließen es sich die Kinder nicht nehmen, trotz des schlechten Wetters eine kleine Runde mit den schaurigen und gruseligen Rübengeistern zu laufen. Alle Verantwortlichen waren sich einig, dass diese erstmals organisierte Aktion sehr gelungen war und fortgesetzt wird. Foto: Klaiber