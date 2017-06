Rund 45 Spieler inklusive Familien der Tischtennisabteilung Nusplingen haben einen Ausflug an den Bodensee unternommen. Dort ging es weiter ins Auto- und Traktormuseum in Unteruhldingen. Die Tischtennisspieler sahen in der Ausstellung "100 Jahre Landleben" die ersten Versuche der Motorisierung in der Landwirtschaft und alle Facetten der Entwicklung in der Vor- und Nachkriegszeit am Beispiel von Traktoren aus vielen Ländern. Im Bereich "100 Jahre Stadtleben" verfolgten die Teilnehmer die Geschichte des Automobils von der Motorkutsche bis zum Opel Manta und Kreidler Florett. Die Geschichte der vergangenen 100 Jahre mit ihren typischen Merkmalen im Handwerk, Landwirtschaft, Automobile und Wohnen waren ein Erlebnis für Jung und Alt. Im Anschluss der Führung hatte jeder noch Zeit, Unteruhldingen auf eigene Faust zu erkunden. Foto: Klaiber