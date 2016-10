Nusplingen 25 000 Stunden lang alles im Blick

Nusplingens neu gewählter Bürgermeister Jörg Alisch ging in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Aufsicht im Schwimmbad ein und lobte die Mitglieder des Vereins für ihren uneigennützigen Dienst für die Gemeinschaft. Bezahlte Bademeister sind für die Gemeinde laut Alisch keinesfalls zu finanzieren. Ihr Einsatz würde kurzfristig zur Schließung des Bades führen.

Seit der Eröffnung des Schwimmbads im Herbst 1973 überwacht ein Schwimmmeister das Nusplinger Bad während der Öffnungszeiten. Im August 1974 übernahmen die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe diese Aufgabe, da mehrere Personen zwischenzeitlich die Rettungsschwimmerprüfung abgelegt und sich für diese Aufgabe weiterqualifiziert hatten. Im Juli 1993 übernahm der Schwimmverein die Aufgabe des Wachdienstes im Schwimmbad von der DLRG-Ortsgruppe nahtlos. Bis dato sind somit 25 000 ehrenamtliche Aufsichtsstunden zusammen gekommen. Neben dem Aufsichtsdienst zeigt sich der Schwimmverein aber auch sonst aktiv: So bieten die Mitglieder des Vereins seit der Gründung im Juli 1993 Anfänger-Schwimmkurse für Kinder an. Seit 1997 gibt es zusätzlich Wassergewöhnungskurse für Kleinkinder sowie Mutter-Kind-Schwimmkurse. Insgesamt wurden bislang 106 Kurse mit 1365 Babys oder Kleinkindern absolviert. Weitere 1072 Kinder besuchten die 55 Anfänger- schwimmkurse.

Seit 2000 bietet der Schwimmverein auch Kurse von einer ausgebildeten Aquatic-Fitness-Trainerin an. Insgesamt waren das bislang 81 Kurse. Auch in der Jugendausbildung ist der Schwimmverein unterwegs und hat derzeit 65 Kinder und Jugendliche in drei Trainingsgruppen am Start. Ihr Können beweisen die Jugendlichen beispielsweise regelmäßig durch die Prüfungen zum Jugendrettungsschwimmabzeichen.