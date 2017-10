Nusplingen 2018 wird weniger Holz eingeschlagen

Obernheim. Forstamtsleiter Klaus Richert und Revierförsterin Julia Kneer stellten die Pläne vor. Sie hielten fest, dass die Erträge 2018 geringer ausfallen als bisher.

Zunächst ging es aber um den Nutzungs- und Kulturplan für den Gemeindewald. Aufgrund des stabilen Holzpreises wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig ein höherer Hiebssatz als die geplanten 3500 Festmeter erreicht.

Zudem mussten rund 200 Festmeter Käferholz in den vergangenen Monaten zusätzlich eingeschlagen werden. Daher soll der Hiebssatz in den kommenden zwei Jahren reduziert werden, 2018 nur 3100 Festmeter. In diesem Jahr werde es etwa die gleiche Menge sein. "Damit sind wir auf der sicheren Seite, selbst wenn noch Käferholz anfallen sollte", erklärte Klaus Richert.