Nordschwarzwald Wogen im Nationalpark geglättet

Eine ganz andere "Klimaerwärmung" ist an diesem Tag hingegen offensichtlich: die zwischen dem Freudenstädter CDU-Landtagsabgeordneten Norbert Beck und Umweltstaatssekretär Andre Baumann. Die Zeit, in der die beiden in Sachen Nationalpark Schwarzwald mit ihren Meinungen weit auseinander lagen, ist noch gar nicht so lange her. Beck, entschiedener Gegner des Naturschutzprojekts, und Baumann, glühender Befürworter, fanden bei diesem Thema kaum einen Nenner.

Heute ist das anders: Zusammen begrüßen sie eine Gruppe von CDU-Mitgliedern, die sich ihnen zur gemeinsamen Wanderung im Nationalpark angeschlossen hat. Aufklärungsarbeit leisten statt postfaktische Diskussionen führen, heißt die Mission der beiden Landesvertreter, deren Rolle sich seit der Landtagswahl grundlegend geändert hat. Baumann wechselte als ehemaliger Nabu-Chef Baden-Württembergs ins Umweltministerium, Beck von der Oppositionsbank in die Regierungsreihen. Und beide, so scheint es, müssen diesen Rollenwechsel verarbeiten – der eine, indem er sich im neuen Amt zurechtfindet, der andere, indem er manche Dinge neu einsortiert. "Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich angekommen", sagt Baumann über seinen neuen Wirkungskreis und erzählt schmunzelnd: "In der ersten Wochen als Staatssekretär musste ich noch meine eigenen Nabu-Schreiben beantworten."

Norbert Beck hingegen hat das Thema Nationalpark Schwarzwald neu einzusortiert: "Ich habe mit dem Park meinen Frieden gefunden", bekräftigt er auf der Wanderung erneut. Nach diesem Bekenntnis in einem früheren Interview mit unserer Zeitung habe er "bitterböse Mails" und eine Menge Fragen bekommen, sagt Beck. Entsprechend lang ist der Fragenkatalog, den er mitgebracht hat und dem Staatssekretär sowie den beiden Nationalparkdirektoren Wolfgang Schlund und Thomas Waldenspuhl vorlegt. Ob das Holz für den Bau des geplanten Besucherzentrums im Park aus der Region genommen oder wegen der Ausschreibungsmodalitäten womöglich importiert wird, will der Abgeordnete wissen.