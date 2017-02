Nordschwarzwald Schwarzwaldhochstraße soll wieder erwachen

Die handelnden Akteure der Region taten sich zusammen. Die lokalen Leader-Arbeitsgruppen Nordschwarzwald, Ortenau und Mittelbaden beantragten im Leader-Programm der EU (mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden) ein gemeinsames Projekt. Ziel: das Erstellen eines "Masterplans für die Revitalisierung der Schwarzwaldhochstraße" zwischen Baden-Baden und Freudenstadt.

Heinz-Dieter Quack, der mit seinem Planungsbüro das Konzept erarbeitet hatte, stellte gestern im ehemaligen Naturparkhaus am Ruhestein die Ergebnisse vor. Trauriger Aspekt am Rande: Der Ort der Präsentation des Entwicklungskonzepts liegt direkt neben der jüngsten Ruine: Das "Grenzstüble", ein Ausflugslokal an der Nahtstelle zwischen Baden und Württemberg, dem Ortenaukreis und dem Kreis Freudenstadt gelegen, war im November abgebrannt.

Erwähnung fand das "Grenzstüble" – weil durch den Brand eher untypisch für die Probleme an der Höhenstraße – in den Ausführungen der Masterplaner nicht. Und dennoch: Wieder fehlt ein Ausflugslokal. Dabei soll es, geht es nach Heinz-Dieter Quack, davon an der Schwarzwaldhochstraße doch künftig eher mehr geben – ein Gasthaus auf der Hornisgrinde, zum Beispiel, oder eine Erlebnishütte am Seibelseckle. Generell sollen nach seinem Konzept aber eher keine neuen Standorte für Beherbergungsbetriebe entwickelt werden. Er empfiehlt, Leerstände neu zu nutzen – etwa als Jugend- und Familienhotel auf dem Plättig oder als Museum im Kurhaus Sand.