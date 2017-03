Nordschwarzwald Polizeireform: Neues Präsidium für Region?

Das zuständige Spezialistengruppe schlägt vor, die Zahl der Polizeipräsidien um zwei auf 14 zu erhöhen. Dies würde mindestens 120 Stellen und 30 Millionen Euro kosten, wie das Innenministerium am Dienstag in Stuttgart bekanntgab.

Dabei bilden der Kreis Esslingen und der Rems-Murr-Kreis ein regionales Präsidium ebenso wie die Kreise Pforzheim, Calw und und Freudenstadt ein Präsidium Nordschwarzwald.

Der im September 2016 eingesetzte Lenkungsausschuss hatte in seinem am Dienstag vorgelegten Bericht eine modifizierte 12er Lösung sowie ein 13er und das favorisierte Modell mit 14 Präsidien vorgeschlagen. Auch ein Modell 14 plus mit einem Neuzuschnitt im Raum Stuttgart ist demnach denkbar. Dadurch soll verhindert werden, dass die regionalen Zuständigkeiten der derzeit zwölf Polizeipräsidien den Grenzen von Regierungs- und Gerichtsbezirken sowie geografischen Besonderheiten zuwiderlaufen. Grün-Rot hatte die Reform eingeführt.