Nordschwarzwald Nationalpark: Aushängeschild ein Treppenwitz?

Noch unkonkreter äußert sich das Finanzministerium des Landes, die übergeordnete Behörde von Vermögen und Bau. "Ein öffentlicher Auftraggeber darf den Wettbewerb allerdings grundsätzlich weder regional noch lokal, direkt oder indirekt beschränken", teilte die Presseabteilung mit. Wegen der Gleichbehandlung der Teilnehmer am Wettbewerb gemäß dem nationalen und europäischen Vergaberecht können Herkunft oder Verarbeitungsort der Bäume nicht festgelegt werden, so das Finanzministerium. Allerdings könne nach einer ersten Prüfung bei der Leistungsbestimmung der Ausschreibung eine heimische Baumart, also beispielsweise die Weißtanne, festgelegt werden. Sofern das rechtlich im europäischen Vergaberecht umsetzbar sei, wolle das Ministerium das in der Projektausschreibung berücksichtigen. Die Ausschreibungen für die Baustelleneinrichtung und den Rohbau sogenannter erdberührter Bauteile, sprich Beton, sind bereits erfolgt und teilweise sogar vergeben. Die Ausschreibung für den Rohbau mit dem Punkt "Holzbau Konstruktion" ist derzeit in Vorbereitung. Mit den Bauarbeiten soll noch dieses Jahr begonnen werden. Dabei handelt es sich um Holzfällarbeiten. Mit Erdarbeiten soll es im kommenden Jahr weitergehen, sobald die Schneelage es zulässt, sagte Thomas Dobrzewski vom Nationalpark.

Es sei hanebüchen, wenn das Besucherzentrum nicht mit heimischen Holz gebaut werde, sagte Jochen Bier, der Vorsitzende des Waldbesitzervereins. Jede Kommune bringe es fertig, mit heimischen Holz zu bauen, sagte der Göttelfinger Forstunternehmer. Gerade bei einem solchen Prestigebau sei es besonders wichtig, dass heimisches Holz verwendet werde. Besondere Verantwortung sieht Bier dabei bei einer grünen Landesregierung.