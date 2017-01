Nordschwarzwald Hoteliers fordern mehr Flexibilität

Bei der Gelegenheit hat er ihn auch gleich in den Wahlkreis Freudenstadt/Calw eingeladen, teilt das Büro des Abgeordneten mit. Zöllick aus Warnemünde an der Ostsee sieht wie die hiesige Gastronomie im Schwarzwald derzeit die mangelnde Flexibilität des Arbeitszeitgesetzes als "wesentliches Hemmnis" für Hotellerie und Gastronomie. Es bringe regelmäßig Probleme.

Fuchtel: Gewerbe funktioniert nicht per Stechuhr

Die im Dehoga organisierten Betriebe wollten zwar keine generelle Ausweitung der Arbeitsstunden pro Woche. Was sie aber bräuchten, sei eine flexiblere Handhabung. "Gastronomie und Hotellerie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem in Tourismusregionen wie dem Nordschwarzwald", so Fuchtel. Das Gastgewerbe biete unterm Strich sogar mehr Arbeitsplätze als die Automobilindustrie in Deutschland. Ganze Branchen hingen vom Gastgewerbe ab, "das eben nicht per Stechuhr" funktioniere.