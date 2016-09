Nordschwarzwald ARD-Wetterfrosch erklärt das Klima

Die Veranstaltung geht in die fünfte Runde und findet diesmal am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, statt. 38 Aktionen gibt es an 16 Orten in der gesamten Region von Mühlacker bis Alpirsbach. Besucher können auf Entdeckungsreise gehen und sehen, wie die Energiewende konkret vor Ort im Nordschwarzwald umgesetzt wird, teilen die Veranstalter mit. Ob bei der Besichtigung einer Windkraftanlage oder bei der Probefahrt mit einem Elektroauto –­ bei allen Veranstaltungen können sie die Energiewende hautnah erleben und direkt mit den Betreibern der Energieprojekte sprechen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Besucher fahren in Gondeln hinauf zu den Windkraftanlagen

Die zentrale Auftaktveranstaltung zu den Aktionstagen findet am Samstag in Altensteig statt. Hier spricht der ARD-Wettermoderator Karsten Schwanke darüber, wo die Welt aktuell in Sachen Klimawandel steht. Anschließend stellt er zusammen mit namhaften Vertretern, unter anderem aus dem Umweltministerium Baden-Württemberg, der EnBW und dem KIT, die aktuelle deutsche Energiepolitik auf den Prüfstand.