Niederschopfheim/VS Tierschützer zeigen Prohoga an

"In der Hohberger Filiale der Prohoga werden ohne Wasser in Plastiktüten verpackte lebende Hummer verkauft", so der Vorwurf, den Peta gegen das Unternehmen mit Hauptsitz in Villingen-Schwenningen und einem Markt im Hohberger Ortsteil Niederschopfheim erhebt. "Wir bei Prohoga sind uns unserer Verantwortung für Umwelt- und Tierschutz zu jeder Zeit bewusst", widerspricht Geschäftsführer Volker Bremerich auf Anfrage unserer Zeitung.

"Der Transport in Plastiktüten bedeutet großes Leid für die Hummer und kann zu einem qualvollen Tod führen", mahnt Tanja Breining, Fachreferentin für Meerestiere bei Peta. Sie unterstellt dem Unternehmen gar, bewusst so zu verfahren: "Prohoga nimmt dies billigend in Kauf und missachtet dabei die gesetzlichen Bestimmungen." Hummer seien Meerestiere und brauchten Wasser, um atmen zu können. Der Transport in Plastiktüten löse Angst und Atemnot bei den Tieren aus und könne zum Erstickungstod führen, wie die Tierschützer mitteilen. Neben der Anzeige beim Veterinäramt des Ortenaukreises habe Peta das Dienstleistungsunternehmen deshalb schriftlich aufgefordert, "den Verkauf von Hummern und anderen Krebstieren umgehend einzustellen".

Die Hinweise, auf denen die Vorwürfe der Tierrechtsorganisation beruhen, stammen angeblich von sogenannten Whistleblowern. Darunter versteht man Hinweisgeber, die Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit bringen. Wie diese aber im vorliegenden Fall an ihre Informationen gekommen sein wollen, lassen die Tierschützer offen.