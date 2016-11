Niedereschach Zwischen A 380-Landung und tanzenden Vampiren

A 380-Landung gesehen

Schon am frühen Samstagmorgen ging es Richtung München. Unterwegs genossen die Ausflügler noch ein zünftiges Weißwurst-Frühstück. In München angekommen, gab es eine Führung am Flughafen. Es war eine spezielle A 380-Führung. Ganz nah an Start- und Landebahn verweilend, konnten die Musiker das Flugzeug von Boing beim Landen, beim Betanken, und dann auch wieder beim Starten beobachtet.

Nach dem Bezug der Zimmer in der Stadtmitte der bayerischen Landeshauptstadt ging es am Abend für einen Teil der Ausflügler ins Musical, die anderen verbrachten einen gemütlichen Abend im Hofbräuhaus. Am Sonntag folgte eine Stadtrundfahrt, bei der den Schabenhauser Musikern von einer Stadtführerin München und seine Sehenswürdigkeiten näher gebracht wurden.